Honderd oeverzwaluwen nestelen zich op Zutphense bouwplaats

Ruim honderd oeverzwaluwen hebben zich genesteld op een bouwplaats in het Zutphense nieuwbouwgebied Noorderhaven. De gemeente Zutphen heeft besloten de vogels de komende maanden rustig te laten broeden.

Een medewerker van de gemeente ontdekte de zwaluwen bij een controle. De vogels hebben nestjes van 1 tot 1,5 meter diep gegraven op de plek waar in de toekomst 138 luxe appartementen aan de IJssel worden gebouwd.

De oeverzwaluw behoort tot de meest wijdverspreide zwaluwsoorten en is te vinden in waterrijke gebieden, waar die zich voedt met kleine insecten. Meestal broeden ze in zelfgegraven tunnels in rivieroevers, maar met de IJssel binnen handbereik lijken de vogels nu genoegen te nemen met de steile wanden van de bouwplaats.

Bouwketen verplaatsten, maar werk gaat door

Peter Kelder, projectleider bij de gemeente Zutphen, gaf een toelichting aan Omroep Gelderland: "We waren eigenlijk van plan om het gat waar ze nu in zitten vol te gooien met zand, om er enkele bouwketen op te zetten. Dat gaat nu voorlopig niet gebeuren".

De omgeving van de nesten is afgezet met hekken en de bouwketen zijn in overleg met het bouwbedrijf ergens anders geplaatst.

Voor de overige werkzaamheden aan de nieuwe woonwijk, die in 2024 zo'n 1100 nieuw woningen moet tellen, heeft de broedplaats geen gevolgen. "Ze kunnen prima naast elkaar functioneren, de vogels zijn er gekomen toen de werkzaamheden al bezig waren", vertelt Kelder. Dat de aannemer tientallen meters verderop aan het heien is, lijkt de oeverzwaluwen niet af te schrikken.

De aannemer verwacht dat de vogels eind augustus weer vertrekken om te overwinteren in Afrika. Als ze weg zijn kan er alsnog begonnen worden met de bouw van het appartementencomplex.