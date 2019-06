Meer dan honderd bedrijven willen online gokken aanbieden in Nederland

Er is grote belangstelling van bedrijven die in Nederland online gokken willen aanbieden. 125 bedrijven uit binnen- en buitenland hebben bij de toezichthouder aangegeven interesse te hebben in een vergunning. Er werd eerder van uitgegaan dat er tientallen vergunningen zouden worden verstrekt.

Naar verwachting wordt op 1 januari 2021 online gokken in Nederland legaal. Na jarenlang debatteren in de politiek is het bedrijven dan toegestaan om online casino's, sportweddenschappen en andere gokdiensten in Nederland aan te bieden. Honderdduizenden Nederlanders gokken nu al online, maar ze doen dat bij aanbieders die officieel geen diensten in Nederland mogen verlenen.

Binnenkort wordt het mogelijk voor bedrijven om een Nederlandse vergunning aan te vragen, die wordt verstrekt door de Kansspelautoriteit. De toezichthouder vroeg bedrijven nu al hun interesse kenbaar te maken. De toezichthouder verwachtte eerder zo'n 70 vergunningen te gaan verstrekken.

Welke bedrijven de Nederlandse markt op willen, is niet bekendgemaakt. Twee derde van de aanvragen komt uit het buitenland, een derde uit Nederland. Volgens kenners zitten er grote partijen tussen zoals Bwin, Unibet en Pokerstars, maar ook Nederlandse partijen zoals Holland Casino en Lotto hebben interesse. In Zweden ging recent de online gokmarkt open. Daar zijn inmiddels 86 vergunningen verstrekt.

Gokregels overtreden

Advocaat Justin Franssen begeleidt verschillende grote bedrijven die een aanvraag hebben ingediend. Hij verwacht niet dat alle 125 bedrijven hun aanvraag zullen doorzetten. "Het doen van zaken in Nederland is duur op dit terrein. Je hebt licentiekosten, kansspelbelasting, je moet een bepaald percentage afstaan aan het verslavingsfonds... Ik denk dat veel partijen zullen afvallen."

De komende tijd wordt bekend aan welke eisen bedrijven moeten voldoen om aan een vergunning te komen. Ook wordt daarbij nog bepaald in hoeverre bedrijven die in het verleden de gokregels hebben overtreden langer moeten wachten op een vergunning.

Irritatiegrens van de consument

Als er tientallen bedrijven op de markt komen, dan zullen die zich met reclames willen profileren. Branchevereniging Speel Verantwoord pleit ervoor om dit binnen de perken te houden.

"Alle betrokken partijen moeten er gezamenlijk voor zorgen dat we niet de irritatiegrens van de consument over gaan", zegt Peter-Paul de Goeij van Speel Verantwoord. "In Zweden zijn er geen afspraken gemaakt over reclames, maar in Italiƫ is er juist een verbod op gekomen. Dat gaat te ver. In Nederland zouden we bijvoorbeeld samen met de mediapartijen de koppen bij elkaar kunnen steken om de totale omvang van de kansspelreclame in goede banen te leiden."