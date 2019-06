Oppervlakte gemeente Urk groter ten koste van Dronten

De provincie Flevoland is van plan in Urk een nieuwe servicehaven te bouwen. In het toekomstige havengebied van Flevoport komen bedrijven uit de zwaarste milieucategorie en die kunnen risicovol zijn, omdat er bijvoorbeeld met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt. De twee gemeenten vinden dat het in het geval van een calamiteit wenselijk is dat het hele gebied tot één gemeente hoort.

Groter dankzij Noordoostpolder

Urk groeide vorig jaar ook al met bijna 200 hectare door een grenscorrectie met de gemeente Noordoostpolder. Ook toen werd de grens deels verschoven voor meer ruimte in Urk voor de aanleg van de haven. Een ander stuk was bestemd voor de aanleg voor een nieuw natuurgebied in Urk.