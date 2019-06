Wethouder uit Diemen aangehouden voor stadhuis Amsterdam

De Diemense GroenLinks-wethouder en locoburgemeester Jorrit Nuijens is aan het eind van de middag aangehouden voor het stadhuis in Amsterdam. De gemeente Diemen bevestigt zijn arrestatie, maar kan niets zeggen over de aanleiding.

De politie kan geen naam noemen, maar zegt wel dat er een man is aangehouden op verdenking van het verstoren van de openbare orde. Hij verzette zich bij zijn arrestatie en spuugde op het bureau een agent in het gezicht, zegt de politie.

De Telegraaf schrijft dat agenten afkwamen op een melding over overlast op een terras in de buurt van het stadhuis. Volgens de krant maakte Nuijens bezwaar tegen opnames door een cameraploeg die meeliep met de Amsterdamse politie.

Op beelden die Telegraafverslaggever Mike Muller online heeft gezet, is te zien dat Nuijens een felle discussie voert met de agenten. Als de wethouder blijft aandringen op het vernietigen van de opnames, wordt hij aangehouden en geboeid in een politiebusje gezet.

Zie hier de beelden van Telegraafverslaggever Mike Muller: