Nipkowschijf voor documentaire Stuk, Mieke van der Weij wint radioprijs

De VPRO-documentaireserie Stuk heeft de Zilveren Nipkowschijf gewonnen. De prijs voor het beste televisieprogramma wordt jaarlijks uitgereikt door tv-critici en mediajournalisten.

De radioprijs, de Zilveren Reissmicrofoon, is dit jaar voor presentatrice Mieke van der Weij (Omroep MAX), bekend van Nieuwsweekend en Met het Oog op Morgen.

Het vierdelige Stuk gaat over het leven in een revalidatiecentrum in Noord-Holland. Volgens het juryrapport wist regisseur Jurjen Blick van een niet "opwindend of spannend" onderwerp een vierluik te maken, waarbij "je als kijker van het begin tot het einde op het puntje van je stoel zit".