Britse regering stelt leeftijdscontrole voor online porno weer uit

Een omstreden maatregel van de Britse regering, die wil dat internetters pas online porno mogen bekijken na een verplichte leeftijdscontrole, is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Het ministerie voor Cultuur, Media, en Sport blijkt de Europese Commissie niet te hebben ingelicht over de definitieve plannen, waardoor de maatregel onwettig is.

Minister Wright heeft zijn excuses aangeboden aan het Lagerhuis. De invoering is al twee keer uitgesteld vanwege technische problemen. Wright zegt de maatregel zo snel mogelijk toch te willen invoeren om kinderen te beschermen.

Het is de eerste keer dat een land een dergelijke maatregel neemt. Hij had half juli moeten ingaan, om te voorkomen dat porno terechtkomt bij internetgebruikers onder de 18 jaar.

Controle zou gebeuren door gebruikers speciale 'porn passes' te laten aanschaffen. Klanten moeten daarbij persoonlijke informatie doorgeven, via bijvoorbeeld hun rijbewijs of creditcard, aan gespecialiseerde websites. Pornosites die zich niet aan de regels houdn kunnen hoge boetes krijgen of worden afgesloten.

Eenvoudig te omzeilen

De regering en voorstanders van de maatregel zien leeftijdscontrole als een belangrijke stap in het veiliger maken van internet voor kinderen en jongeren. Uit onderzoek van een kinderrechtenorganisatie onder 1000 Britse jongeren tussen de 11 en 16 jaar blijkt dat bijna de helft online porno heeft gekeken. Volgens de kinderrechtenorganisatie is porno schadelijke voor het beeld dat kinderen hebben van seks, liefdesrelaties en hun lichaam.

Maar over het plan bestaat ook veel twijfel. De krant The Guardian wist de leeftijdscontrole eenvoudig te omzeilen door een willekeurig creditcardnummer en e-mailadres te gebruiken. Bovendien zijn controles te vermijden door het gebruik van een zogenoemde VPN, een versleutelde internetverbinding waardoor de identiteit en nationaliteit van de gebruiker niet zichtbaar zijn.

Ook heeft de leeftijdscontrole geen effect op sociale media als Twitter en Reddit, waar veel materiaal wordt verspreid. Privacy-waakhond Open Rights Group vreest dat bij een hack gevoelige persoonlijke informatie op straat komt te liggen en denkt dat het geven van voorlichting de enige effectieve maatregel is.