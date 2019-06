'Contact leggen is moeilijk', bakkie koffie moet vluchtelingen helpen

De 49-jarige Hamid komt uit Iran en woont sinds 2003 in Nederland. Aansluiting vinden is moeilijk, vindt hij. "Eerst woon je in het AZC, waar weinig Nederlanders komen. Ook de taal spreek je niet." Nadat hij het Nederlands onder de knie kreeg, merkte hij op het werk nog steeds afstand tot zijn collega's. "Dat is moeilijk, want je wilt wel, maar Nederland is niet makkelijk."

Hamid werd jaren geleden in Iran opgepakt toen hij per ongeluk verzeild raakte in een demonstratie op straat. "Ik bracht medicijnen naar mijn oma en had niks met de demonstratie te maken. Maar mannen lagen met geweren in de bosjes en namen me mee."