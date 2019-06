Nieuw huis voor witte dolfijnen na jaren gevangenschap in China

Twee witte dolfijnen (ook wel beluga's genoemd) zijn succesvol overgeplaatst vanuit een aquarium in Shanghai naar een reservaat in IJsland. Na toenemende druk op het dierenpark in China ging de leiding van het park op zoek naar een nieuwe locatie voor de dieren.

Little Gray en Little White, geboren in het wild, werden gevangengenomen toen ze twee jaar waren en traden jarenlang op als attractie in de Changfeng Ocean World Zoo. Er was veel kritiek, omdat de dieren zouden lijden onder hun gevangenschap.

In 2012 kreeg het dierenpark een nieuwe eigenaar, Merlin Entertainment. Dat bedrijf ging vervolgens op zoek naar een nieuwe omgeving voor de dieren.

Die werd dus gevonden: er is een reservaat gekocht in de Klettsvik Bay, op het IJslandse eiland Heimaey. Het is een bekende plek, enkele jaren geleden leefde de orka Keiko uit de Free Willy-films er ook al. De baai is 32.000 vierkante meter groot en ingericht op het beschermen van de dolfijnen.

Lange reis

Deskundigen vrezen namelijk dat de twee dieren in het wild niet zouden overleven. De orka Keiko ging achttien maanden na zijn vrijlating in 2002 dood. Wetenschappers zullen de dieren bestuderen om te zien hoe ze zich aanpassen aan hun nieuwe thuis. Witte dolfijnen kunnen in goede omstandigheden een l veertig tot zestig jaar oud worden.

De afgelopen achttien maanden hebben de voorbereidingen voor de verhuizing plaatsgevonden. De twaalf jaar oude dieren moesten een lange vliegreis maken in speciale containers en vervolgens nog op een vrachtwagen naar het reservaat gebracht worden. De BBC heeft beelden van de verhuizing en van de dieren in het nieuwe reservaat.

Afhankelijk van hoe Little Gray en Little White het doen, kan het opvangcentrum misschien in de toekomst ook de thuisbasis worden van andere witte dolfijnen. Er zijn ook idee├źn voor een bezoekerscentrum, toeristen kunnen dan vanaf boten naar de dieren kijken. Maar deze plannen zijn nog niet concreet.