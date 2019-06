Oostenrijk wil 'tolvluchtelingen' de pas afsnijden

Via binnenwegen langs pittoreske bergdorpjes de tolwegen van Oostenrijk omzeilen? Dit is vanaf dit weekend niet meer mogelijk, zo heeft het provinciebestuur van Tirol bekendgemaakt. De politie gaat streng controleren op zogenoemde 'tolvluchtelingen'.

De Oostenrijkers zijn het zat dat hun regionale wegen volstromen met vakantieverkeer, meestal op weg naar Italië, dat op die manier probeert files en tol te omzeilen.

Tolvluchtelingen

"Drastische situaties vragen om drastische maatregelen", zegt het hoofd van het Tiroler provinciebestuur, Günther Platter. De politie gaat bij meerdere afslagen rondom Innsbruck en de Brennerpas controleren op tolvermijders.

"Langs de afritten van de snelwegen wordt gevraagd wat de eindbestemming is. Als iemand niet kan aantonen dat hij of zij in het desbetreffende gebied moet zijn, wordt diegene weer terug naar de snelweg begeleid", laat een woordvoerder van de politie weten.

De nieuwe regels gelden alleen in het weekend en blijven van kracht tot half september. De politie controleert van zaterdagochtend 07.00 uur tot zondagavond 19.00 uur.