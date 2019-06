Twintig jaar geëist voor flatbrand en partnermoord Kanaleneiland

Het wordt de man zwaar aangerekend dat hij opzettelijk brand heeft gesticht in het flatgebouw en omwonenden in levensgevaar heeft gebracht. Een agent die op een brandmelding in de Marshalllaan was afgekomen rende het gebouw in om te kijken of hij mensen kon redden. Hij raakte ingesloten door de vlammen. Daarop klom hij uit het raam en raakte ernstig gewond.

Justitie eist volgens RTV Utrecht een schadevergoeding van 13.000 euro voor de agent. Dat zijn de kosten die de man maakte voor zijn behandeling. Het bedrag kan nog oplopen. De woningcorporatie leed voor 95.000 euro aan schade. Het is onduidelijk of de verdachte ook dat bedrag moet vergoeden.

Bij psychiatrisch onderzoek In het Pieter Baan Centrum in Almere zijn geen stoornissen bij Mimoun H. vastgesteld. Ook zijn er geen aanwijzingen gevonden dat hij aan geheugenverlies zou leiden. H. is daarop onderzocht, omdat zijn kinderen verklaarden dat hij verward was en waanideeën zou hebben.

Een onbegrijpelijke daad

Vanochtend voor de rechter barstte de man in huilen uit. Kort na het begin van de zitting onderbrak hij de rechter om vergiffenis te vragen aan zijn kinderen, overige familie en de gewonde agent.

Ook in de zaal werd gehuild. Twee dochters van H. beschreven hoe door de daad van hun vader alle kleur uit hun leven is verdwenen. Ze noemden de gebeurtenissen en de dood van hun moeder "een onbegrijpelijke daad in het huis waar we samenkwamen en de liefde tastbaar was".

"Je bent alles verloren", zei een van de dochters tegen haar vader.