Jeugd-tbs en twee jaar cel voor verkrachter Rotterdam

De rechter heeft een 19-jarige Rotterdammer veroordeeld tot jeugd-tbs en twee jaar jeugddetentie. De man verkrachtte vorig jaar juli een Indonesische expat-studente die hij was gevolgd toen ze naar huis fietste na een feestje.

De vrouw raakte zwaargewond toen hij haar probeerde te wurgen. Zij overleefde het ternauwernood. De verkrachting op 21 juli leidde tot veel onrust in Rotterdam. Tien dagen later was er een stille tocht, waarin honderden mensen meeliepen.

De verdachte was destijds 18 jaar, meldt RTV Rijnmond. Maar justitie wilde hem als volwassene laten veroordelen en eiste twee weken geleden bij de rechtszaak zeven jaar cel en tbs.

Daarbij speelde mee dat de man in 2017 ook al was veroordeeld. Toen ging het om poging tot wurgen van een groepsgenoot in de jeugdinrichting waarin hij was opgenomen. In de nacht van de verkrachting randde de man ook nog een andere vrouw aan.

Meerdere stoornissen

Vandaag bleek dat de rechtbank het Openbaar Ministerie niet volgt en het jeugdrecht van toepassing acht. Volgens deskundigen functioneert de man in veel opzichten als een kind.

Hij heeft meerdere stoornissen opgelopen door ernstige verwaarlozing in zijn jeugd. De rechter gaat ervan uit dat de Rotterdammer zeer lang wordt behandeld en dat hij na de maximale zes jaar jeugd-tbs naar een tbs-kliniek voor volwassenen gaat.