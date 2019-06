Tientallen agenten in VS gestraft voor racistische posts

In St. Louis doen 22 agenten geen patrouilles meer. "Als de integriteit van een agent zo in twijfel wordt getrokken, raakt dat het hele strafrechtelijke traject", zegt de hoofdaanklager.

In Philadelphia werden vorige maand al 72 agenten van straat gehaald. Een onafhankelijke commissie onderzoekt deze zaak en kijkt of de uitlatingen van de agenten onder de vrijheid van meningsuiting vallen. Zo niet, dan volgen strafmaatregelen.

The Plain View Project heeft in twee jaar tijd meer dan 5000 posts van agenten in acht politieregio's opgeslagen. Van elk bericht is een schermafdruk gemaakt. Wissen heeft dus geen zin.