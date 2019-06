Het tuinseizoen begint, maar pas op met graven

Gezamenlijke netbeheerders roepen mensen op om voorzichtiger te zijn bij graafwerkzaamheden in hun tuin. Aanleiding voor deze oproep zijn recente gaslekkages die ontstonden bij tuinwerkzaamheden, waarbij de hulpdiensten moesten ingrijpen.

Zo ontstond afgelopen weekend een groot gaslek in Creil (Flevoland): een inwoner sloeg daar bij het plaatsen van een tuinschutting een paal dwars door een gasleiding. Hulpdiensten moesten het probleem oplossen.

Graafschades vormen in Nederland de belangrijkste oorzaak van storingen in het elektriciteit- en gasnet. In het 'tuinseizoen' gaat het vooral in particuliere tuinen mis. In het voor- en najaar werken mensen veel in de tuin.

Er is nu een campagne Veilig Graven die mensen en hoveniers erop wijst en waarschuwt voor de gevaren van het graven. Wie werkzaamheden met een graafmachine uitvoert, is al langere tijd verplicht een graafmelding te doen bij het Kadaster. De instantie geeft vervolgens informatie over verschillende leidingen in de omgeving.