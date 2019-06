Wielrenner (64) zwaargewond door politiebus op fietspad

Een wielrenner (64) uit Volendam is vanochtend vroeg zwaargewond geraakt toen hij op een stilstaand politiebusje botste. Het busje stond dwars op het fietspad geparkeerd, om vanaf daar de snelheid van het autoverkeer te controleren.

Het is onduidelijk of het politiebusje te zien was voor de fietser, schrijft NH Nieuws. Het ongeluk gebeurde rond 05.00 uur vanochtend, op het fietspad langs de N247 bij Katwoude. De zon was nog niet op. Een woordvoerder van de politie zegt dat de wagen "opvallend geparkeerd" stond.

De wielrenner raakte door de klap buiten bewustzijn. De agenten uit het busje begonnen direct met reanimeren totdat de ambulance kwam. Het is onbekend hoe het nu met de wielrenner is.