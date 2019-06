Meisje (15) doodgereden in Heerhugowaard, mogelijk straatrace

In Heerhugowaard is gisteravond laat een 15-jarig meisje om het leven gekomen toen ze op de fiets werd geschept door een auto. De bestuurder en een andere automobilist zijn aangehouden. De politie onderzoekt of er sprake was van een straatrace.

De tiener werd rond 23.20 uur aangereden op de Westtangent, een lange weg tussen een industrieterrein en een woonwijk. Ze zou zijn geschept door een Porsche op hoge snelheid. Ze overleed ter plekke aan haar verwondingen.

'Geruchten worden onderzocht'

Uit onderzoek door de politie bleek dat er twee auto's betrokken waren bij de aanrijding. De twee aangehouden mannen komen uit Heerhugowaard en zijn 26 en 28 jaar oud. Hun rijbewijzen en telefoons zijn in beslag genomen.

Over de toedracht kan de politie nog niet veel kwijt. "Wij hebben de geruchten ook gehoord dat er een straatrace was en dat wordt meegenomen in het onderzoek", zegt een woordvoerder.

De weg was enkele uren afgesloten voor onderzoek. De politie is op zoek naar getuigen.