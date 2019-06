VNO-NCW 'verrast' door oproep Rutte voor meer loon

"Als je nu kijkt naar de loonontwikkeling, is die in de laatste jaren nog niet zo hard gegaan als nu. We zitten nu op ongeveer drie procent aan contractloonstijging."

De voorzitter van de werkgeversorganisatie zegt dat werkgevers de lonen al veel verhoogd hebben. Verder heeft het volgens hem geen zin om te zeggen dat de lonen in Nederland over de hele linie met een bepaald percentage zouden moeten stijgen, "want de ene sector kan het makkelijk hebben, en in de andere sector jaag je bedrijven dan over de kling".

Ook een oproep van Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank, eerder deze week aan bedrijven om meer geld uit te geven aan lonen legt De Boer naast zich neer. "De heer Knot is een verstandig man, maar dat zie je wel bij meer mannen: soms zeg je niet de verstandige dingen. Wat ik nu zeg is de waarheid: de lonen zijn nog nooit zo hard gegroeid als vandaag de dag."