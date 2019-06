'Problemen met luchtkwaliteit in kinderopvang'

De luchtkwaliteit in de kinderopvang is niet altijd voldoende. Kinderen slapen in te hoge concentraties CO2 en met te weinig frisse lucht. Dat blijkt uit een onderzoek van de TU Eindhoven, meldt het NPO Radio1-programma Reporter Radio.

De TU Eindhoven testte de luchtkwaliteit door een slaapzaal van een kinderopvang na te bootsen. Daaruit bleek dat wanneer kinderbedjes tegen de muur staan of gedeeltelijk worden afgedekt om te verduisteren, er onvoldoende luchtcirculatie optreedt en de CO2 concentratie tot 60 procent hoger kunnen zijn.

Onvoldoende frisse lucht kan leiden tot hoofdpijn en misselijkheid. "Het is nadelig voor de ontwikkeling en de gezondheid van de baby's", zegt Wim Zeiler, hoogleraar bouwkunde aan de TU Eindhoven. "Daardoor worden ze wat makkelijker bevattelijk voor allerlei ziektes en het kan leiden tot mindere ontwikkeling van de longen."

Nauwelijks controle

De regels rond de luchtkwaliteit in kinderopvangcentra zijn streng maar worden nauwelijks gecontroleerd, erkent de GGD die verantwoordelijk is voor de inspecties. De aandacht gaat nu vooral uit naar het pedagogisch klimaat en de veiligheid.

In een reactie zegt de brancheorganisatie Kinderopvang eventuele aangescherpte voorschriften te zullen naleven. "Want iedere medewerker in een kinderopvang wil het beste voor de kinderen, dus ook dat ze in gezonde lucht kunnen verblijven."

