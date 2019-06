Leider New Yorkse sekssekte schuldig bevonden aan alle aanklachten

De leider van een New Yorkse sekssekte is door een rechtbankjury schuldig bevonden aan alle aanklachten. Hij was beschuldigd van afpersing, samenzwering, vrouwenhandel en het bezit van kinderporno.

Keith Raniere (58) is de oprichter van de Nxivm-sekte, waarin vrouwen werden uitgehongerd, misbruikt en gebrandmerkt met Ranieres initialen. Volgens aanklagers was Nxivm, zogenaamd een organisatie voor zelfontplooiing, in werkelijkheid een dekmantel voor een piramidespel-constructie. Vrouwen werden ingezet als seksslavinnen, afgeperst met onder meer naaktfoto's en vervolgens gedwongen nieuwe slachtoffers te werven.

Ook had Raniere volgens de aanklagers jaren geleden een relatie met een 15-jarig meisje. De kinderporno-aanklacht is gebaseerd op foto's die Raniere van haar nam.

Andere verdachten

Ook andere voormalige leden van Nxivm werden schuldig bevonden aan de aanklachten, nadat ze eerder schuld hadden bekend. Onder hen zijn oud-Nxivm-voorzitter Nancy Salzman en haar dochter Lauren. Ook actrice Allison Mack, bekend van de tv-serie Smallville, en Clare Bronfman, erfgename van een multimiljardair, werden schuldig bevonden aan mensenhandel en dwangarbeid.

De rechtszaak duurde meer dan zes weken. De advocaat van Raniere stelde in zijn slotpleidooi dat geen enkele vrouw ooit gedwongen werd iets te doen.

Op 25 september hoort Raniere welke straf hij krijgt. Mogelijk moet hij de rest van zijn leven de gevangenis in.