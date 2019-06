Zes mannen uit trein gehaald na melding over vuurwapens

In de metro in Rotterdam is een gewapende man aangehouden. Een medereiziger zag dat hij een vuurwapen in zijn broekband had en waarschuwde RET-medewerkers. Die seinden de politie in.

Op het metrostation in Ommoord gooide de verdachte het vuurwapen in de bosjes. Toen hij werd gefouilleerd vond de politie ook een mes.

Omdat de verdachte volgens de politie "te grazen werd genomen" door een politiehond, is hij naar het ziekenhuis gebracht.