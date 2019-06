Voedselautoriteit: weer verboden sulfiet in vlees gevonden

Slagerijen en andere vleesverwerkende bedrijven maken nog altijd gebruik van de verboden stof sulfiet. Dat blijkt uit een inspectie van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onder 42 vleesverwerkende bedrijven, waarvan bekend was dat ze sulfiet hadden afgenomen van een leverancier.

De helft van de onderzochte bedrijven bleek sulfiet toe te voegen aan het vlees, terwijl dit in strijd is met de additievenwetgeving. Sulfiet wordt toegevoegd aan vlees om het een rode kleur te geven en het dient ook als conserveermiddel.

Het niet-vermelden van toegevoegd sulfiet in levensmiddelen is verboden. Consumenten die overgevoelig zijn voor de stof kunnen er milde tot heftige reacties door krijgen, zoals huiduitslag en hartkloppingen.

De NVWA analyseerde per bedrijf één of meer monsters. In totaal zijn 134 monsters genomen van rundergehakt en andere vormen van gehakt vlees zoals hamburgers en tartaar. In 52 monsters van 21 bedrijven werd sulfiet gevonden. Alle overtreders hebben een boete gekregen van minimaal 525 euro per overtreding.

'Risicogerichte controle'

Uit het onderzoek is geen conclusie te trekken voor de stand van zaken bij alle vleesverwerkende bedrijven in Nederland, laat een NVWA-woordvoerder weten. "We hebben nu een zogeheten 'risicogerichte controle' uitgevoerd: daar controleren waar we de meeste kans hebben overtredingen aan te treffen. Zo kunnen we aantonen dat het gebeurt."

Vorig jaar werd bij een soortgelijke inspectie bij dertien van de 21 onderzochte slagerijen sulfiet aangetroffen.