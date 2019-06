Vermoedelijk zelfmoordwapen Van Gogh voor 162.500 euro geveild

Het vuurwapen waarmee Vincent van Gogh (1853-1890) zich vermoedelijk van het leven heeft beroofd, heeft op een veiling in Parijs 162.500 euro opgebracht. De waarde van de revolver was door het Franse veilinghuis Auction Art geschat op een bedrag tussen de 40.000 en 60.000 euro.

Van Gogh schoot zichzelf op 27 juli 1890 in de borst op een akker in het Franse Auvers-sur-Oise, waar hij zich kort daarvoor had gevestigd. Twee dagen later overleed hij, op 38-jarige leeftijd.

Rond 1960 werd het verroeste wapen gevonden door een boer. Het belandde in de handen van de ouders van de huidige verkoper.

De naam van de koper is niet bekendgemaakt.

Niet helemaal zeker

Volgens deskundigen is niet met 100 procent zekerheid te zeggen dat het wapen van het merk Lefaucheux inderdaad door Van Gogh is gebruikt. Toch wijst onderzoek in die richting: zo komen de kogels van 7 millimeter die in de revolver passen overeen met het type dat in het lichaam van Van Gogh werd gevonden. Ook lijkt het erop dat er net met het wapen was geschoten voordat het de grond raakte.

In 2016 was de revolver te zien in Nederland. Het Van Gogh Museum in Amsterdam toonde het wapen toen op de tentoonstelling De waanzin nabij. Verslaggever Edwin van den Berg maakte destijds onderstaande reportage: