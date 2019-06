Snel: onderzoekers kinderopvang geen strobreed in de weg gelegd

Staatssecretaris Snel ontkent met grote stelligheid dat hij zelf of de Belastingdienst het onderzoek naar fouten met de kinderopvangtoeslag heeft beperkt. RTL Nieuws en Trouw meldden gisteren dat de staatssecretaris tegen een nadrukkelijk advies van de onderzoekers in bepaalde informatie niet ter beschikking heeft gesteld. Veel Kamerleden reageerden ongerust op dat nieuws en vroegen Snel om opheldering.

De kwestie van de kinderopvangtoeslagen draait om ouders die in problemen zijn gekomen doordat toeslagen stop werden gezet vanwege mogelijke fraude. Achteraf bleek dat de zaak gebaseerd was op oude informatie. Snel heeft inmiddels erkend dat er veel is misgegaan en hij heeft de betrokkenen excuus aangeboden. Mensen die de dupe zijn geworden, krijgen een tegemoetkoming.

Samenwerking constructief

In een Kamerdebat zei de staatssecretaris vandaag dat hij later op allerlei details zal ingaan, maar dat de aantijging dat hij de onderzoekers in hun werk heeft beperkt en in een bepaalde richting heeft geleid echt onjuist is: "Wij hebben de onderzoekers geen strobreed in de weg gelegd." Snel voegde eraan toe dat hij van de onderzoekers zelf heeft gehoord dat ze de hulp van de Belastingdienst als constructief hebben ervaren, en niet als belemmerend. "Ze hebben zelf bepaald welke stukken ze wilden onderzoeken."

Snel noemde het idee dat de dienst of hijzelf het onderzoek zouden hebben willen beïnvloeden heel pijnlijk. "Daar is dus echt geen sprake van."