Nederlaag voor Sophie in 't Veld: geen fractievoorzitter in Brussel

De nieuwe liberale Europese partij Renew Europe heeft de Roemeense oud-premier Ciolos gekozen als fractievoorzitter. De 'Roemeense Macron', zoals hij in Brussel wordt genoemd, versloeg de Nederlandse D66-leider Sophie in 't Veld. VVD'er Malik Azmani is gekozen tot vicefractievoorzitter.

Renew Europe is ontstaan uit de traditionele liberale partijen, waaronder de VVD en D66, en de nieuwe beweging van de Franse president Macron. De fusiepartij had een nieuwe leider nodig omdat de huidige aanvoerder Guy Verhofstadt niet beschikbaar was. Nadat de Franse kandidaat Loiseau zich had teruggetrokken, leken de kaarten voor In 't Veld gunstig te liggen. Ze was de afgelopen jaren al vicefractievoorzitter en voerde in die hoedanigheid vele debatten.

"We kiezen geen nieuwe vriend op Facebook, maar we kiezen iemand die tegengas kan geven aan mensen als Farage en Le Pen", zo vertelde ze deze week aan haar fractiegenoten. Iemand met leiderschapskwaliteiten. "Iemand met moed en durf om te veranderen."

Bezem door de fractie

Het grote voorbeeld van In 't Veld is de nieuwe Slowaakse president Zuzanna Aputova. "Die is niet gekozen omdat de kiezers het met elk detail van haar programma eens waren, maar vanwege haar integriteit en moed om op te staan."

Maar juist over die moed van In 't Veld leefden er twijfels bij de andere leden van de fractie. Toen fractievoorzitter Verhofstadt een paar jaar geleden probeerde om de Italiaanse Vijfsterrenpartij te verleiden zich bij de Europese liberalen aan te sluiten, was In 't Veld aanvankelijk voor. Maar op het moment dat er kritiek kwam, trok ze haar handen ervan af.

En dat zijn veel partijen die deel uitmaken van de nieuwe beweging niet vergeten. Ook Verhofstadt voerde om die reden niet voluit campagne voor In 't Veld.

Bovendien had haar Roemeense tegenstander de steun van de grote Franse fractie. De Franse aanvoerder Loiseau zei een einde te willen maken aan de Noordelijke dominantie. "De bezem moet door de fractie."

Na de tweede grote nederlaag in korte tijd (D66 verloor fors bij de verkiezingen) gaat In 't Veld vol goede moed verder. Ze droomt nog steeds van een Europese lente. "Het wordt tijd voor een nieuwe Europese Unie."