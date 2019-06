Vrouw aangereden door motorescorte Kate en William op weg naar Windsor

Een 83-jarige vrouw is afgelopen maandag ernstig gewond geraakt toen ze in de buurt van Londen werd aangereden door een motoragent die prins William en zijn vrouw Kate begeleidde. Het paar was op weg naar Windsor Castle, waar koning Willem-Alexander werd geridderd in de Orde van de Kousenband.

Het ging mis in de plaats Richmond. De vrouw werd op straat geschept door de motor. Het is niet duidelijk wat de oorzaak is; de politie onderzoekt dat nog. Het slachtoffer is ernstig gewond, maar haar toestand is stabiel.

Bloemen gestuurd

Volgens Kensington Palace zijn William en Kate geschokt door het ongeluk. Ze hebben bloemen naar de vrouw gestuurd en laten zich op de hoogte stellen van haar situatie.

Koning Willem-Alexander werd maandag door koningin Elizabeth geridderd. Hij trad toe tot de Orde van de Kousenband.

Naast leden van de Britse koninklijke familie telt de orde 24 ridders en dames, die zijn benoemd voor hun verdiensten voor het algemeen belang. Daarnaast zijn er 'boventallige' ridders, onder wie buitenlandse staatshoofden.