Record: 71 miljoen vluchtingen vanwege oorlog, vervolging en bedreiging

Het aantal vluchtelingen op de wereld heeft een nieuw record bereikt. Hun aantal steeg vorig jaar naar 70,8 miljoen, zo blijkt uit cijfers van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR.

In 2009 waren het er nog 43,3 miljoen. Daarna was de groei het grootst tussen 2012 en 2015, vooral door de oorlog in Syrië.

Maar ook vorig jaar nam het aantal mensen dat op de vlucht sloeg voor een conflict, geweld, vervolging of mensenrechtenschendingen nog met ruim 2 miljoen mensen toe.

Lof voor Duitsland

UNHCR-topman Filippo Grandi prijst Duitsland, het enige westerse land dat meer dan een miljoen vluchtelingen heeft opgenomen. Daarnaast verblijven er in het land nog eens 370.000 asielzoekers over wie nog een besluit moet worden genomen.

"Duitsland heeft laten zien dat het de vluchtelingencrisis overwonnen heeft", zei Grandi. "Bondskanselier Merkel heeft daar misschien een hoge prijs voor betaald, maar de geschiedenis zal positief over haar oordelen."

Turkije is het land dat de meeste asielzoekers (3,7 miljoen) heeft opgenomen, gevolgd door Pakistan (1,4 miljoen), Uganda (1,2 miljoen) en Sudan (1,1 miljoen). Veruit de meeste vluchtelingen, zo'n 60 procent, zoeken een veilig heenkomen in hun vaderland.

Economische vluchtelingen

Naast 'echte' vluchtelingen die hun woonplaats om veiligheidsredenen verlaten, is er een veel hoger aantal economische vluchtelingen. Dat waren er 258 miljoen in 2017, becijferde het VN-bureau voor migratie IOM.