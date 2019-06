Twee mannen aangehouden voor financiering terrorisme

De politie heeft in Rotterdam twee mannen aangehouden die volgens het Openbaar Ministerie vermoedelijk financiƫle steun hebben verleend aan de jihadreis van een andere verdachte. Die werd al eerder opgepakt.

De mannen zijn 23 en 25 jaar. Bij het doorzoeken van een woning in Rotterdam is beslag gelegd op onder meer telefoons.

Op 31 december werd in Rotterdam een man aangehouden, die wordt verdacht van betrokkenheid bij een terroristisch misdrijf. Hij zou in 2016 en 2017 een tijd in Syriƫ zijn geweest. Deze verdachte zit sinds zijn aanhouding vast.