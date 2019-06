Celstraffen tot ruim vijf jaar voor leden Parkstadbende

De rechtbank in Maastricht heeft celstraffen tot ruim vijf jaar opgelegd aan leden van een jeugdbende uit de omgeving van Brunssum. Ze maakten zich volgens de rechtbank schuldig aan lidmaatschap van een criminele organisatie, diefstal, heling, woninginbraken en verboden wapen- en drugsbezit. De groep opereerde vooral in de regio Parkstad en werd daarom de Parkstadbende genoemd.

De rechter zei dat bende professioneel te werk ging. "Ze lieten een spoor van schade achter. Niet alleen materieel, maar ook emotioneel." De leden zouden zich van 2015 tot 2017 dagelijks schuldig hebben gemaakt aan criminele activiteiten, zoals het stelen van dure auto's en motoren, die vervolgens werden doorverkocht. Ze waren niet alleen in Nederland actief, maar ook in Duitsland en België.

The Godfather

Het Openbaar Ministerie vergeleek de bende eerder met de maffia vanwege de strakke hiërarchie die er heerste. Romano M. (22) uit Hoensbroek wordt gezien als de leider. Hij kreeg de zwaarste straf: vijf jaar en drie maanden gevangenisstraf. Zijn vader Pascal M. (45) moet 3,5 jaar de cel in. De rechter noemde hem "The Godfather" van de jongeren. Ook de moeder en vriendin van Romano zijn veroordeeld tot een celstraf voor hun aandeel.

In totaal stonden veertien verdachten voor de rechtbank. Een van hen werd vrijgesproken, alle anderen kregen een celstraf. De veroordeelden behoorden tot de top van de bende.

Volgens justitie waren er in totaal zo'n zeventig tot tachtig jongeren bij betrokken. Een deel daarvan was scholier en verleende hand- en spandiensten. De Parkstadbende werd in 2017 opgerold, schrijft 1Limburg.