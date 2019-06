Rutte: nu geen datum voor loonsverhoging bedrijven

Premier Rutte is niet van plan zijn oproep aan bedrijven om de salarissen te verhogen aan een datum te verbinden. In het vragenuur in de Tweede Kamer werd hij aangesproken op zijn uitspraken van zaterdag op een VVD-bijeenkomst. Rutte zei daar dat de verlaging van de vennootschapsbelasting mogelijk niet wordt doorgezet als grote bedrijven de lonen van hun personeel niet fors verhogen. Volgens hem profiteren nu vooral de topmannen van die bedrijven van de hogere winsten.

Oppositiepartijen reageerden opgetogen op die uitspraken, maar vonden Rutte te vaag over wat hij nu precies gaat doen. SP-leider Marijnissen sprak van een VVD'er die op VVD-congres een SP-verhaal houdt, maar zij wil dat hij er consequenties aan verbindt.

Anderen gebruikten soortgelijke woorden. GroenLinks-voorman Klaver zei dat het kabinet een deadline moet stellen en het bedrijfsleven moet dwingen nog voor Prinsjesdag met een loonbod te komen. Anders moet de verlaging van de vennootschapsbelasting niet doorgaan.

Kans om het been bij te trekken

Rutte herhaalde zijn uitspraken van zaterdag, maar volgens hem is het niet verstandig daar nu al een datum aan te koppelen. Hij wil de bedrijven nu even de kans geven "het been bij te trekken".

"Ze weten heel goed wat er moet gebeuren en als ze dat niet doen, zal ik niet aarzelen om een voorstel te doen", zei de premier.

Rutte benadrukte ook dat hij op de bijeenkomst zaterdag heeft gesproken als VVD'er en dat hij het eventueel stoppen van de verlaging van de vennootschapsbelasting eerst moet bespreken in de coalitie.

Hij is niet van plan om met werkgevers te overleggen over de lonen, zoals VNO-NCW en MKB Nederland in een reactie op de uitspraken van de premier hadden gevraagd. "Ik praat met VNO over de pensioenen of over het ontslagrecht, maar niet over de cao-vorming, want dat moet bij die bedrijven gebeuren."