Zes jaar cel voor smokkel van 60 kilo heroïne met vliegtuigje

In Zutphen zijn twee Duitse piloten veroordeeld tot zes jaar celstraf voor drugsmokkel. Dat is een jaar langer dan de aanklager had geëist. Volgens de rechtbank in Zutphen probeerden de 31-jarige Pascal R. en de 32-jarige Lukas G. met hun vliegtuigje vanaf vliegveld Teuge twee koffers met 60 kilo heroïne naar Engeland te smokkelen.

De twee mannen waren begin 2017 opgestegen van Teuge, bij Apeldoorn, en gingen via Duitsland op weg naar Engeland. Maar halverwege keerden ze terug naar Teuge, waar bleek dat ze de drugs aan boord hadden. Ze werden toen opgepakt.

De mannen hebben verklaard dat ze dachten dat er documenten in de koffers zaten, maar de rechtbank vindt dat niet aannemelijk.

Risico genomen

Beiden wisten mogelijk niet dat het om heroïne ging, maar ze hadden de koffers in een hotel aangenomen. Door de inhoud niet te controleren en ermee naar het buitenland te vliegen, hebben ze bewust het risico genomen dat het om drugs ging, concludeert de rechtbank, en hadden ze zich moeten realiseren dat ze iets illegaals aan het doen waren.

De straf valt hoger uit dan de eis, omdat dat passend is bij deze grote hoeveelheden drugs en de manier waarop de smokkel gebeurde, zegt de rechtbank.