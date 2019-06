Japan neemt maatregelen na ongevallen met bejaarde chauffeurs

De Japanse overheid neemt maatregelen om vooral kinderen te beschermen tegen bejaarde automobilisten. Aanleiding is een aantal ongelukken waarbij oudere automobilisten schoolkinderen aanreden.

Japan heeft te maken met vergrijzing. Dat levert het land verschillende problemen op, ook in het verkeer. Een op de vier Japanners van 80 jaar of ouder neemt nog dagelijks plaats achter het stuur.

De afgelopen maanden waren bejaarde automobilisten betrokken bij verschillende tragische ongevallen, vermoedelijk omdat ze op het gaspedaal trapten in plaats van op de rem. In mei stierven daardoor twee kleuters en raakten verschillende andere kinderen gewond. Een maand eerder overleden een moeder en haar 3-jarige dochter.

Noodstopvoorziening

"We moeten geen tijd verspillen en ervoor zorgen dat de weg naar school veilig is voor kinderen", zei premier Shinzo Abe. Daarom zullen routes van en naar scholen worden gecontroleerd op veiligheid en wordt het gebruik van auto's met een noodstopvoorziening gestimuleerd. Deze auto's blokkeren als het gaspedaal per ongeluk wordt ingetrapt.

Daarnaast bestudeert de overheid mogelijkheden om het aantal ongelukken omlaag te brengen door het delen van auto's te stimuleren en de introductie van zelfrijdende auto's.

Ook overweegt de politie een nieuwe categorie rijbewijzen in te voeren voor senioren. Daarmee mogen ze alleen auto's besturen die beschikken over een speciale noodstop.