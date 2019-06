'Ruim twee miljard mensen hebben geen toegang tot schoon drinkwater'

Wereldwijd hebben miljarden mensen geen toegang tot schoon drinkwater en hygiënische toiletten. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO en Unicef schrijven in een rapport dat 2,2 miljard mensen geen toegang hebben tot schoon drinkwater. 4,2 miljard mensen hebben volgens de organisaties geen toegang tot hygiënische toiletten.

"Alleen toegang tot water is niet genoeg", schrijft Kelly Ann Naylor, die bij Unicef verantwoordelijk is voor watervraagstukken. "Als het water niet schoon is, niet veilig is om te drinken, of als een toilet niet veilig is, dan doen we niet wat we moeten doen voor kinderen wereldwijd."

Volgens Unicef en de WHO is de toegang tot schoon water en toiletten de afgelopen jaren verbeterd, maar zijn er nog altijd grote problemen. Zo hebben 1,8 miljard mensen sinds 2000 schoon drinkwater gekregen. Ook kwamen er sindsdien sanitaire voorzieningen voor 2,1 miljard mensen bij. Toch heeft nog altijd het dubbele aantal mensen geen toegang tot hygiënische toiletten.

Sub-Sahara-Afrika

Landen moeten meer doen om sanitaire voorzieningen voor iedereen toegankelijk te maken, vindt de WHO. "Anders blijven we leven met ziektes die allang alleen in de geschiedenisboeken zouden moeten voorkomen, zoals diarree, cholera, tyfus en hepatitis A." Ook zou het effectief zijn tegen darmwormen en bacteriële ooginfecties, die veel voorkomen in landen met weinig toegang tot schoon water.

Uit het rapport blijkt dat het aantal mensen dat noodgedwongen buiten zijn behoefte moet doen sinds 2000 is gehalveerd, tot ongeveer 670 miljoen. Die neerwaartse trend geldt niet overal: in veel landen in sub-Sahara-Afrika nam het aantal mensen zonder toilet zelfs toe. Vooral in die landen groeide ook de bevolking sinds de eeuwwisseling hard.