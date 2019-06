In Amsterdam is vanavond iemand neergeschoten. Dat gebeurde aan de Papaverweg in Amsterdam-Noord. Hulpverleners hebben geprobeerd deze persoon te redden, maar dat was tevergeefs. De identiteit is niet bekendgemaakt.

De schutter is door getuigen gezien. Op Burgernet is gevraagd uit te kijken naar een zilverkleurige BMW met een Belgisch kenteken.

De lokale zender AT5 schrijft dat de gezochte auto in Zaandam zonder kentekenplaten is teruggevonden.