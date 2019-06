Sotheby's is verkocht en verlaat de beurs

Het internationaal vermaarde veilinghuis Sotheby's komt in particuliere handen. Het is gekocht door de Franse zakenman en kunstverzamelaar Patrick Drahi voor 3,7 miljard dollar (ruim 3,2 miljard euro).

Drahi is de oprichter van het Franse telecom- en kabelconcern Altice Europe. De nieuwe eigenaar omschrijft zichzelf als "klant en bewonderaar" van het veilinghuis.

Met de overname verdwijnt Sotheby's na 31 jaar van de beurs in New York. Daar was het de oudste genoteerde onderneming. Sotheby's werd in 1744 opgericht in Londen.

Christie's

Kenners wijzen erop dat Sotheby's nu het van de beurs verdwijnt de handen vrij heeft voor belangrijke beleidswijzigingen. Het krijgt nu evenveel vrijheid als zijn belangrijkste concurrent, het eveneens internationaal vermaarde veilinghuis Christie's.

Dat is ook in particuliere handen, en ook van een Fransman: dat is Fran├žois Pinault, een van de rijkste mensen ter wereld en ook eigenaar van grote modemerken als Yves Saint-Laurent, Gucci en Alexander McQueen.