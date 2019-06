Koen Schuiling (VVD) nieuwe burgemeester Groningen

Koen Schuiling wordt de nieuwe burgemeester van de gemeente Groningen. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft ingestemd met zijn voordracht.

De 60-jarige Schuiling volgt Peter den Oudsten op, die nog tot oktober aanblijft als waarnemer. Den Oudsten droeg de ambtsketen sinds 2014.

Schuiling zal de eerste burgemeester worden van de nieuwe gemeente Groningen. Die ontstond begin dit jaar uit de samenvoeging van de voormalige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer. Door de herindeling is Groningen nu de vijfde gemeente van Nederland met ruim 231.000 inwoners.

Opvallend

De benoeming van VVD'er Schuiling is opvallend, schrijft RTV Noord. Zijn partij zit niet in de coalitie. Verder wordt het Groninger gemeentebestuur al 68 jaar geleid door een burgemeester die lid is van de PvdA.

"De kleur van de burgemeester wordt steeds minder belangrijk", zegt Mirjam Wijnja van de vertrouwenscommissie. "De ervaring is steeds belangrijker. Deze kandidaat heeft ontzettend veel bestuurlijke ervaring en hart voor Groningen dat is ontzettend belangrijk. Schuiling is een echte verbinder."

De nieuwe burgemeester is geen onbekende in Groningen. Van 1998 tot 2006 was hij er wethouder van Economische Zaken. Ook is hij sinds begin 2017 voorzitter van de raad van toezicht van de Hanzehogeschool Groningen. Schuiling is nu nog burgemeester van Den Helder.