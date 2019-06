Belgisch parlementslid in spé ondervraagd, verdacht van racisme

De Vlaamse politicus en rechts-nationalistische voorman Dries Van Langenhove wordt door justitie verdacht van onder meer racistische uitlatingen. Vlaamse media melden dat Van Langenhove de hele dag is verhoord door een Gentse onderzoeksrechter. Daarna mocht hij weer gaan, maar hij blijft verdachte.

Van Langenhove wordt donderdag beëdigd als federaal parlementariër; bij de verkiezingen van vorige maand was hij kandidaat voor de rechts-populistische partij Vlaams Belang.

De voorzitter van Vlaams Belang, Tom van Grieken, noemt de aanklacht tegen Van Langenhove "pure intimidatie van het gerecht". Het tijdstip van het onderzoek is volgens Van Grieken niet toevallig.

Schild en Vrienden

Het parket van Oost-Vlaanderen wil Van Langenhove en de door hem geleide organisatie Schild en Vrienden racisme, ontkenning van de Holocaust en overtreding van de wapenwet ten laste leggen.

In een documentaire op de Belgische tv werd vorige jaar een inkijkje gegeven in de online discussiegroepen van Schild en Vrienden, die afgeschermd zijn voor de buitenwereld. Daarin werden radicale, racistische en gewelddadige standpunten uitgewisseld. De beweging zegt op te komen voor de Vlaamse identiteit.

In België werd geschokt gereageerd op de documentaire, en de politie deed huiszoeking bij verschillende leden van de beweging, onder wie Van Langenhove. Omdat het gerechtelijk onderzoek vorig jaar september is begonnen, kan Van Langenhove zich over twee dagen niet beroepen op parlementaire integriteit, zegt het parket tegen De Standaard.