Willem-Alexander nu echt Ridder in Orde van de Kousenband

Koning Willem-Alexander is nu dan echt Ridder in de Orde van de Kousenband. Of in het Engels: Most Noble Order of the Garter. Hij kreeg bij een besloten ceremonie in de Sint Georgekapel op Windsor Castle een kousenband om zijn linkerbeen gegespt.

De Britse koningin Elizabeth staat aan het hoofd van de Orde en beslist wie mag toetreden. Vandaag was het dus officieel de beurt aan de koning om de kousenband te ontvangen. Vorig jaar was hij al benoemd tot lid van de Orde, bij een staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk.

De ceremonie was achter gesloten deuren, er zijn geen beelden van. Wel nam de koning na afloop deel aan de jaarlijkse optocht met koningin Elizabeth en andere leden van de Orde van de Kousenband. Die trekt altijd veel belangstelling van het publiek.

Er waren ook Nederlandse koningshuisfans in Windsor: