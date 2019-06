Tweede verdachte aangehouden voor moord op Halil Erol

De politie heeft vanmorgen een tweede verdachte aangehouden in het onderzoek naar de moord op Halil Erol in 2010. Het gaat om een 40-jarige vrouw uit Haarlem. Vrijdag werd ook al een verdachte aangehouden, een man van 42 uit Meppel. Hij wordt vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris. De twee worden verdacht van betrokkenheid bij zijn dood. Het is niet bekendgemaakt wat de aanleiding is voor de aanhoudingen.

De 34-jarige Halil Erol uit Steenwijk, vader van twee jonge dochters, verdween op zaterdag 6 februari 2010 spoorloos. Twee dagen later werd zijn auto brandend aangetroffen in Haren, Groningen.

Vier maanden later werden in de rivier de Steenwijker Aa bij Eesveen lichaamsdelen gevonden, die van Erol bleken te zijn. In januari 2013 vonden wandelaars in een natuurgebied in Wanneperveen, in de buurt van Meppel de romp van het slachtoffer. Zijn hoofd en handen zijn nooit teruggevonden.

Geen verband

In 2017 deed de politie forensisch onderzoek in een woning in Groningen en werd een 39-jarige inwoonster aangehouden. Maar na uitgebreid onderzoek kon er geen verband worden gelegd tussen de woning, de verdachte en de dood van Erol.

Waarom Halil Erol is vermoord is nog altijd niet duidelijk. Er ligt een beloning van 15.000 euro klaar voor de tip die leidt tot oplossing van deze zaak.