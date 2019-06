Indiase illusionist die truc Houdini nadeed waarschijnlijk overleden

De Indiase illusionist Chanchal Lahiri is spoorloos verdwenen tijdens het nadoen van een truc van de legendarische boeienkoning Houdini. Hij liet zich vastgebonden vanuit een boot zakken in de Hooghly-rivier in West-Bengalen, maar kwam niet meer boven water. Gevreesd wordt dat hij is verdronken.

Lahiri, bekend onder zijn artiestennaam Mandrake, was vastgebonden met een ketting met zes sloten. Toeschouwers waarschuwden de politie toen hij niet meer opdook. Sindsdien wordt er met een team duikers naar hem gezocht. Volgens een woordvoerder van de politie kan de illusionist pas worden doodverklaard als zijn lichaam is gevonden.

Een van de toeschouwers zei tegen de BBC dat hij Mandrake nog had gesproken vlak voor zijn stunt. "Ik vroeg hem waarom hij zijn leven zou willen wagen voor magie. Hij antwoordde me lachend: 'Als ik het goed doe, is het magie. Gaat het niet goed, dan wordt het tragisch', zei hij."

Volgens de toeschouwer wilde de illusionist met zijn truc "de interesse in magie laten herleven".

Ontsnappingstruc

Het is niet de eerste keer dat Lahiri zich waagde aan een ontsnappingstruc onder water. In 2002 liet hij zich al eens in dezelfde rivier zakken in een kooi. Toen kwam hij wel boven.