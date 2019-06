Vrees voor afzwakking plan elektrisch rijden

Leasebedrijven en de Stichting Natuur en Milieu zijn bezorgd over de richting waarin de kabinetsplannen zich ontwikkelen die elektrisch rijden moeten stimuleren. De plannen zijn onderdeel van het Klimaatakkoord waar nu de laatste hand aan wordt gelegd.

De organisaties reageren op berichten dat de coalitie de plannen om elektrisch rijden te stimuleren fors wil afzwakken. Volgens de leasebedrijven zou elektrisch rijden zo onnodig duurder worden en volgens Natuur en Milieu is dat slecht voor het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Minder subsidie, hoger tarief

Verschillende bronnen melden dat de coalitie de plannen voor elektrisch rijden die in het ontwerpakkoord stonden op veel punten wil aanpassen. Zo zouden alle verzwaringen van fossiel rijden door middel van hogere accijnzen en wegenbelasting van de baan zijn.

De subsidie van 6000 euro zou worden gehalveerd en de bijtelling op volledig elektrische auto's zou op korte termijn van 4 procent naar 8 of 10 procent gaan. Het lage tarief zou bovendien maar gelden tot een cataloguswaarde van 40.000 euro, daarboven moeten leaserijders het normale tarief betalen. Die grens lag in het conceptakkoord op 50.000 euro.

Rem op groei elektrische auto's

Leasemaatschappijen en bedrijven die hun wagenpark aan het verduurzamen zijn, vrezen dat met deze maatregelen een rem wordt gezet op de groei van het aantal elektrische auto's. Veel bedrijven hebben vooruitlopend op de plannen duizenden elektrische auto's in bestelling staan. Het rijden daarvan is nu fiscaal aantrekkelijk.

In het regeerakkoord staat dat vanaf 2030 alle nieuwe auto's elektrisch moeten zijn. Om dat voor elkaar te krijgen is het van belang om in eerste instantie de zakelijke rijders over te laten stappen op elektrisch. Daarvoor is afgesproken dat tot 2024 de bijtelling voor stroomauto's 4 procent blijft. Maar volgens bronnen staat er in de plannen die vandaag en morgen in coalitieoverleg besproken worden dat dat percentage sneller omhoog moet.

De maatregelen om elektrisch rijden te stimuleren is een van de vele plannen in het klimaatakkoord. Het akkoord moet leiden tot 49 procent minder CO2-uitstoot in 2030.