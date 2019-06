Namibië veilt duizend dieren wegens droogte: 'Zo werd witte neushoorn ook gered'

De overheid van Namibië gaat duizend wilde dieren veilen, waaronder olifanten en giraffen. Met de verkoop van de dieren moet massale sterfte in de natuurparken voorkomen worden. Hoewel er alternatieven zijn, vinden ecologen de veiling een goede zet.

Het is momenteel zo droog in Namibië dat de noodtoestand is uitgeroepen. In de natuurparken zijn waterpoelen opgedroogd en er is niet veel begroeiing over: dieren hebben weinig te eten en te drinken.

"De omstandigheden voor de grazers zijn in de meeste parken heel slecht en als we het aantal dieren niet terugbrengen, leidt dit tot uithongering", zegt Romeo Muyunda, woordvoerder van het ministerie van Milieu. Vorig jaar stierven al bijna 64.000 dieren door de droogte.

Het plan is om duizend dieren op een openbare veiling te verkopen. Het gaat om vijfhonderd tot zeshonderd buffels, honderdvijftig springbokken, zestig giraffen en 28 olifanten. Ook impala's, elanden en antilopen worden geveild.

Sociale structuur

De verkoop van dieren uit door de overheid beschermde natuurreservaten komt vaker voor. "Het is vrij gebruikelijk in Zuid-Afrika, Namibië lijkt dat voorbeeld nu te volgen", zegt Han Olff, hoogleraar ecologie en natuurbeheer aan de Rijksuniversiteit Groningen. "Zo worden inkomsten gegenereerd, waarmee de overgebleven dieren beter beschermd kunnen worden. Soms werkt het. Via dit model is de witte neushoorn voor uitsterven behoed."

Maar er zijn ook nadelen, benadrukt hij. "Van bijvoorbeeld olifanten is bekend dat overplaatsing de sociale structuur ernstig kan verstoren. De dieren kunnen agressief worden, ook richting mensen."

Bovendien is er een alternatief. Zo kunnen kleine gebieden beter met elkaar verbonden worden om een groot natuurgebied te vormen. Grote gebieden zijn minder kwetsbaar voor droogte, want dieren houden langer toegang tot water. "Maar zoiets heeft tijd nodig. Het is geen korte termijn-oplossing", zegt Olff.