Slachtoffer van misbruik in jeugdzorg stelt overheid aansprakelijk

Een slachtoffer van geweld en seksueel misbruik in de jeugdzorg klaagt de Nederlandse staat aan. De 68-jarige Jeannette de Geus verwijt de staat onrechtmatig handelen in de afwikkeling van haar verzoek om erkenning en compensatie.

Haar zaak wordt nauwlettend gevolgd door andere slachtoffers van geweld en misbruik in de jeugdzorg.

Meerdere slachtoffers overwegen ook naar de rechter te stappen, bleek gisteren op een bijeenkomst van lotgenoten met de commissie-De Winter over het vorige week gepresenteerde eindrapport naar misstanden in de jeugdzorg.

Jeugdzorg trad niet op

Jeannette de Geus uit Amsterdam werd als peuter uit huis geplaatst. Toen ze vier jaar oud was kwam ze terecht in een pleeggezin in de Achterhoek, waar ze jarenlang werd mishandeld en seksueel misbruikt. Ze meldde dat als tiener aan haar voogdes, maar actie van de toezichthoudende jeugdzorginstantie bleef uit. Pas nadat De Geus op 14-jarige leeftijd een zelfdodingspoging had gedaan, werd zij uit het pleeggezin weggehaald.

De Geus zoekt erkenning voor wat haar is overkomen. Het Schadefonds Geweldsmisdrijven heeft in een uitspraak van december 2017 haar claim afgewezen, omdat onvoldoende was gebleken dat er "sprake was van feitelijke wetenschap en niet effectief optreden van de instelling met betrekking tot het misbruik".