Keti Kotilezing gaat niet door na onrust over spreker

"Het NiNsee heeft de ambitie om met eenieder die een positieve bijdrage levert aan haar missie samen te werken. Nu de uitvoering van deze ambitie heeft geleid tot een escalatie tussen voor- en tegenstanders, kan het NiNsee niet anders dan een pas op de plaats maken", schrijft het instituut.

Intimidatiecampagne

Hira zegt in een reactie op de website van Waterkant dat extremisten in de Surinaamse gemeenschap een intimidatiecampagne hebben opgezet om te voorkomen dat hij de lezing zou geven. "Het Scheepvaartmuseum is onder grote druk gezet om de zaal op te zeggen en het NiNsee is daardoor de locatie kwijtgeraakt."

Op de website doet Hira een oproep aan de Surinaamse gemeenschap in Nederland om als protest "tegen de aantasting van de vrijheid van meningsuiting" alsnog een bijeenkomst te organiseren waar hij de Keti Koti-lezing kan houden.