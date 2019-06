'Dit is geen straf vergeleken met wat echte vluchtelingen meemaken'

'Even bikkelen, dan warm bed'

"Het is zwaar, maar het is geen straf. In tegenstelling tot wat echte vluchtelingen mee moeten maken." Ines Kostic is bezig met de laatste kilometers tussen Amsterdam en Haarlem. Ze weet waar ze over praat. Op 10-jarige leeftijd moest Kostic zelf vluchten met haar ouders vanuit Bosnië en Herzegovina. "Ik weet nog dat ik de laatste dag daar uit het raam keek en me realiseerde: dit beeld ga ik waarschijnlijk nooit meer zien. Ik wist helemaal niets van Nederland. Het was een enge gedachte om te vluchten, misschien wel enger dan de oorlog."

Via een azc kwam ze in Nederland terecht in Den Haag en later werd ze actief voor de Partij voor de Dieren. "Wij hebben het nog relatief gemakkelijk gehad, vergeleken met vluchtelingen van nu. Ook vergeleken met vannacht. Ik hoef maar even te bikkelen en dan wacht een warm bed. Terwijl echte vluchtelingen haat en onbegrip wacht."

De tussenstand van de opbrengst staat zondagochtend op 1,5 miljoen euro. Er deden nooit zoveel mensen mee dan aan deze tiende editie. "Ik denk dat meer mensen iets positiefs willen doen als reactie op het verharde klimaat tegen vluchtelingen", vermoedt Kostic. Dat denkt Van Hoorn ook: "Het is een manier om een signaal af te geven tegen alle negativiteit."