'VS plaatste ontwrichtende malware in Russisch elektriciteitsnet'

De VS heeft het afgelopen jaar het aantal cyberinbraken in het Russische elektriciteitsnet opgevoerd om te laten zien dat het kan terugslaan als Rusland doorgaat met cyberoperaties tegen de VS. Dat schrijft The New York Times.

Huidige en voormalige regeringsfunctionarissen vertelden de krant dat de VS het Russisch elektriciteitsnet al in 2012 is binnengedrongen. Het afgelopen jaar hebben de Amerikanen ontwrichtende malware geplaatst.

Het zou het antwoord van Washington zijn op een Russische desinformatiecampagne en hackpogingen tijdens de tussentijdse verkiezingen in de VS vorig jaar en ook een antwoord op door Russen geplaatste malware in computers van Amerikaanse energiecentrales, olie- en gasfaciliteiten en drinkwaterbedrijven.

Volgens de krant heeft president Trumps veiligheidsadviseur John Bolton deze week gezegd dat Rusland of elk ander land dat bij een digitale aanval op de VS betrokken is daarvoor "een prijs zal betalen".