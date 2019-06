In dit speelhuis vergokte Dani zeker 7000 euro

De gokverslaving onder Spaanse jongeren groeit door de wildgroei aan sportweddenschappen die je online kunt spelen. Maar ook vestigen zich in arme wijken van grote steden steeds meer speelhuizen. Daar glimt de belofte van makkelijk geld verdienen. Hulpverleners spreken over het gokken als de nieuwe heroïne.

Dani Canosa (20) heeft geen idee hoeveel hij vergokte of waar het geld vandaan kwam. Meer dan 7000 euro was het zeker. We staan voor de gokwinkel in Madrid waar hij in ruim twee jaar tijd dagelijks kwam. "Mijn middelbare school is vlakbij. Ik kreeg van mijn moeder geld om iets te eten te kopen in de middag. Dat geld verspeelde ik hier met mijn klasgenoten."

Zo begon het. Maar hij bleef alleen achter toen het schooljaar voorbij was. "Het enige wat er nog was, was dat gokken."