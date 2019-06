Opluchting en blijdschap, maar ook kritiek na steun bonden voor pensioenakkoord

Kritische reacties

PVV-leider Wilders is juist teleurgesteld. Volgens hem worden de pensioenbelangen verkwanseld. Hij vindt het "gekkenwerk" dat "285.000 mensen van de FNV plus nog van wat andere bonden voor 17 miljoen Nederlanders beslissen dat de AOW-leeftijd naar 67 gaat en nog hoger".

Ook de SP vindt dat een beter akkoord nodig is. Partijleider Marijnissen benadrukt dat de AOW-leeftijd blijft doorstijgen en volgens haar zijn er niet genoeg garanties dat mensen met een zwaar beroep op tijd kunnen stoppen met werken. "Wij zullen voorstellen blijven doen voor een eerlijk pensioen", voegt ze eraan toe.

50Plus-voorman Krol zegt dat het democratisch proces bij de FNV zijn beloop heeft gehad, maar hij betreurt de uitslag. Volgens hem wordt het grootste probleem, "de absurd lage rekenrente", niet opgelost. Krol vindt dat we "door de ongedekte cheques van het pensioenakkoord niet weten waar nu ja tegen hebben gezegd". 50Plus zal zich blijven inzetten voor een goed geïndexeerd pensioen.

Werkgevers

Werkgeversorganisaties MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland reageren verheugd met het instemmen van FNV en CNV met het pensioenakkoord. "Nu komt het aan op snelle en zorgvuldige uitvoering van de gemaakte afspraken vanuit de stuurgroep van vakbonden, werkgevers en overheid, zodat mensen - ook diegenen die kritisch zijn over het akkoord- snel de positieve effecten gaan merken", staat in een verklaring.

De werkgevers hopen dat ook de leden van de Vakcentrale voor Professionals (VCP) dinsdag achter het akkoord staan.

ANBO

Ouderenbond ANBO is opgelucht dat FNV het akkoord heeft aanvaard. "Ik ben heel blij dat deze stap is genomen", zegt directeur-bestuurder Liane den Haan. "Het verwerpen van het akkoord in 2010 heeft ons negen jaar stilgezet, met als gevolg dat de pensioenen 15 tot 20 procent minder waard zijn geworden. Nu moeten we doorpakken."

FNV-voorzitter Busker is blij met het besluit van zijn vakbond. "Hiermee wordt het vertrouwen van jonge mensen in het pensioenstelsel hersteld."