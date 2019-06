Bij een steekincident bij het Westerpark in Amsterdam is vanmiddag iemand gewond geraakt. De politie is nog op zoek naar de dader, die is gevlucht.

De steekpartij vond rond 12.45 plaats bij de ingang van het Westerpark. De aanleiding is niet bekend, schrijven NH Nieuws en AT5.

Er is een traumahelikopter ingezet om te assisteren bij de hulpverlening. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe hij of zij eraan toe is.