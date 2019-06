Italiaanse regisseur Franco Zeffirelli (96) overleden

De Italiaanse regisseur Franco Zeffirelli is overleden. Hij stierf in Rome na een lang ziekbed.

"Ciao maestro", staat te lezen op de website van de stichting die Zeffirelli heeft opgericht. De geboren Florentijn werd 96 jaar oud.

Tosca

Zeffirelli regisseerde films (waaronder The Taming of the Shrew met Richard Burton en Elizabeth Taylor, 1967), theaterproducties en opera's, waaronder veel werk van Shakespeare. Hij werkte vaak in Italië, maar ook daarbuiten. Zo maakte hij producties voor de Metropolitan Opera in New York, zoals La Bohème en Don Giovanni.

Een andere bekende productie van Zeffirelli is Puccini's opera Tosca met Maria Callas en Tito Gobbi uit 1964 in het Royal Opera House in Londen. In 2004 werd hij in Groot-Brittannië geridderd voor zijn waardevolle bijdragen aan het Britse culturele leven.