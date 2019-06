Burgemeester Ede verbaasd over plaatsen IS-kinderen bij 'radicale opa'

De gemeente Ede is verbaasd over de beslissing van de Kinderbescherming om kinderen van een teruggekeerde Syriëgangster bij hun opa en oma te plaatsen, terwijl de opa naar verluidt zelf een IS- sympathisant is. "We waren inderdaad verbaasd, omdat we informatie hadden dat het gezin geradicaliseerd was", vertelt de Edese burgemeester Verhulst op Radio 1.

Eind 2017 kwam jihadverdachte Senabel al-N. terug uit IS-gebied, met haar twee jonge kinderen. Die zijn uiteindelijk bij de grootouders geplaatst, voor de periode dat de vrouw haar straf moet uitzitten. De burgemeester noemt dat een onverstandig besluit. "Blijkbaar heeft de Kinderbescherming een andere afweging gemaakt."

De Raad voor de Kinderbescherming wijst er in een reactie op dat de kinderrechter in dit soort gevallen het laatste woord heeft en dat die besluit of het verantwoord is of niet.