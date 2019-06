Peru verscherpt toelatingseisen Venezolaanse vluchtelingen

Peru heeft de toelatingseisen voor migranten uit Venezuela verscherpt. Om middernacht plaatselijke tijd zijn de nieuwe regels van kracht geworden. Duizenden Venezolanen waren de afgelopen dagen naar de Peruaanse grens gesneld, in de hoop dat ze nog volgens de oude regels zouden worden toegelaten. Het enige dat ze tot nu toe nodig hadden, was een geldige ID-kaart. Voortaan moeten ze een paspoort en een visum bij zich hebben.

Volgens president Vizcarra zijn de strengere regels onvermijdelijk. Hij zegt dat Peru 800.000 Venezolanen met open armen heeft ontvangen. "Door mensen om de juiste papieren te vragen, kun je beter controleren wie je toelaat", zei de president.

Geen paspoort

Veel Venezolaanse migranten hebben geen paspoort. Zij zeggen dat het heel moeilijk en kostbaar is om in eigen land aan de juiste documenten te komen. Of de mensen met alleen een ID-kaart die nog bij de grens wachten nu door Peru worden weggestuurd, is nog niet duidelijk.

Venezuela is in de greep van een politieke en economische crisis. Het land kampt met een hoge werkloosheid en een groot tekort aan voedsel en medicijnen. Veel mensen hebben hulp nodig.

De meeste vluchtelingen en migranten zijn opgevangen door landen in Latijns-Amerika. De meesten (meer dan een miljoen) zitten in het buurland Colombia, blijkt uit cijfers van de VN. In totaal hebben circa vier miljoen Venezolanen het land verlaten sinds 2015.